José, padre de Kira, la joven que se suicidó por bullying: "El colegio le quitó las ganas de vivir"

Los padre de Kira han demandado al colegio Pere Manyanet del barrio de Sant Andreu, donde estudiaba su hija

La policía sigue investigando los hechos para aclarar lo sucedido

No es el primer suicidio de un joven en las escuelas de esta congregación en Barcelona

Han pasado cinco meses desde que Kira, una joven de 15 años, se quitó la vida arrojándose desde la azotea de su portal, en Barcelona, y su padre sigue peleando para esclarecer lo sucedido. "Eso es imperativo en mi vida. Salvar el honor de mi hija y que se le haga justicia, porque ella merecía vivir", defiende José Manuel López.

Es el único leit motiv de su vida. Lo que le matiene a flote. "Sigo aquí para demostrar que lo que la empujó al suicido fue el bullying que le hacían en el colegio Pare Manyanet, donde estudiaba". "Pero te digo que si me llega una enfermedad y me muero me da exactamente igual. Si hay un más allá estaré con ella y si no hay nada, pues estaré en una cajita, como está mi hija, y dejaré de sufrir". "Kira era mi vida, no sabes cómo la echo de menos".

José Manuel se está consumiendo. Hace unos días decidió compartir su estado de ánimo en las redes sociales y su mensaje se ha hecho viral.

"No lo escribí con la intención de que se hiciera viral, pero me alegra que haya tenido tanta repercusión si sirve para que la administración reaccione. Para que se haga algo que sirva realmente para prevenir esta lacra que está matando a nuestros hijos", defiende.

Una carta de Pedro Sánchez

Después de semanas de lucha José Manuel siente que por fin empieza a ser escuchado. "Después de que me hija se quitara la vida envié 60 cartas a algunas de las personas más importantes del Congreso, solo me respondió al inicio Inés Arrimadas, que sacó el caso en el Parlamento. Este lunes 11 de octubre me ha llegado una carta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", explica .

En la misiva Sánchez dice que "como padre que es" siente la muerte de la joven y "reconoce no poder ponerse en lugar de los padres ni mitigar su dolor ni el de su familia". También revela varias iniciativas de su gobierno para frenar el bullying en las escuelas, como la creación del coordinador de bienestar y protección en centros educativos, destinado a evitar el acoso, o la actualización de la Estrategia de Salud Mental, que debe estar aprobada antes de que acabe el año.

"Yo agradezco sus palabras", espeta el padre de Kira. "Pero esto solo será efectivo si el colegio deja de ser juez y parte". "Solo si esta nueva figura es externa al colegio funcionaría pues en caso contrario no serviría de nada", arguye.

"Además habría que cambiar de forma urgente la manera de inspeccionar que tiene el Consorcio de Educación", defiende José Manuel. "Ahora cuando se les avisa de un caso de bullying solo preguntan al colegio, nunca escuchan a la otra parte. O sea que la víctima o su representante legal no puede participar en la inspección. No tiene ni voz ni voto. Eso es una sinrazón".

"Hemos demandado al colegio"

José Manuel entiende que su hija se suicidó. "Nadie la empujó literalmente", reconoce, "pero yo responsabilizo al colegio porque de una forma u otra, ellos le quitaron las ganas de vivir", explica. "Mi hija se vistió, cogió su mochila para ir a clase pero decidió no hacerlo. Que me expliquen por qué. Qué iba a suceder ese día en la escuela que ella quiso evitar o qué había pasado el día de antes que la llevó a tomar esa terrible decisión".

"Mi hija llevaba mucho tiempo sufriendo bullying silencioso. Tuvo problemas con alumnos y profesores. Le hicieron sentir que no valía nada, que era poca cosa. ¿Y tú la has visto? Era preciosa, lista, una chica de sobresalientes, y muy buena persona. Yo creo que no nos contó lo que le pasaba por no hacernos sufrir o por miedo a la reacción que provocara en nosotros, no contra ella, sino contra lo que le hacía daño".

José Manuel y María José, los padres de Kira, han demandado a tres profesores y al director del centro concertado católico Pare Manyanet del barrio de San Andreu. "No hemos demandado a ningún alumno. Solo a docentes. A un profesor que presuntamente la amenazó y le provocó un ataque de ansiedad, a una profesora que parece que la maltrató y a otro docente de religión que tuvo con ella un acercamiento no apropiado", relata.

Le indigna a José Manuel la postura del colegio desde que sucedió todo. "Dicen que nos enviaron un email para darnos el pésame, pero no sé a qué correo porque no lo hemos visto", se queja. "Pero aunque fuera así no es suficiente. Nosotros lo que esperábamos es que el colegio, como Institución, de forma pública, anunciase que había fallecido una alumna y que lo sentía muchísimo, pero eso nunca ha sucedido", denuncia.

"Tardaron casi quince días en mencionarlo en sus redes y lo hicieron porque el caso saltó a la prensa, si no te aseguro que hubieran seguido en silencio", destaca.

"Pasaron cosas muy feas. Me contaron padres de varios compañeros de la clase de mi hija que tras lo sucedido hubo alumnos que se burlaron de la muerte de Kira en el aula, como docentes algo así no se puede permitir, y no se hizo nada", recalca. "Dos días después se iban de excursión y sometieron a votación si la mantenían o no y se votó que sí. Oye, que le estáis haciendo bullying a mi hija muerta. No os importó en vida y tampoco ahora que está muerta. Algo así no se somete a votación. Ha sucedido una tragedia y se anula la excursión y ya está. Los amigos y amigas de mi hija estaban indignados", relata José Manuel.

"Y lo peor llegó diez días después de su fallecimiento. Mi hija recibió un mensaje a través de la plataforma de Classroom del colegio donde le decían "Muerte. Muere". "Lo abrió mi mujer, pues ni esa atrocidad fue capaz el colegio de denunciarla. Fuimos nosotros los que lo hicimos".

"¿Y después de eso el Colegio se atreve a escribir públicamente en su revista de los Sagrados Corazones que nos están dando todo el apoyo posible. ¿Qué apoyo?, no nos están apoyando en nada. Si hubieran podido tapar la muerte de mi hija, la hubieran tapado".

"La sensación que nos queda es que algo tienen que ver en su muerte, o algo quieren ocultar, o se sienten culpables de su suicidio, o que con tal de mantener la reputación del colegio están dispuestos a cualquier cosa. Pero señores que se ha perdido una vida, ante eso no hay reputación ni prestigio que se interponga", reclama.

"Afortundamente la policía ya sabe quién mandó el mensaje. Se están investigando todos los hechos. Sabemos que están llamando a declarar a profesores y a alumnos. Yo no voy a parar. Si hace falta llego al Tribunal Supremo".

"Voy a hacer lo posible para defender el honor de mi hija, no voy a permitir que digan que Kira tenía un problema fuera del colegio, porque es falso, o de salud mental. Los chavales que se suicidan con 14 y 15 años la mayoría no tienen ninguna enfermedad mental. Lo hacen porque quieren dejar de sufrir".

El centro niega que haya ninguna prueba de acoso contra Kira y defiende a su profesorado. La dirección del centro emitió un comunicado en el que expresaban su "más profundo pésame" a la familia y lamentaban "unos hechos traumáticos y dolorosos", asegurando que el equipo docente estaba "profundamente afectado".

No han respondido a la petición de información de este diario, pero en la revista de su Congregación aseguran que la muerte de Kira está siendo investigada y que entienden que con toda la documentación que han aportado a los Mossos de Esquadra y al Departamento de Educación entienden "que no se pueda establecer ninguna relación entre la desdichada muerte de Kira y una supuesta situación de bullying o asedio de cualquier tipo en la escuela".

No es el primer caso

Después de que Kira se quitara la vida, los Mossos d'Esquadra están investigando otro caso de suicidio de un alumno de las escuelas concertadas Manyanet de Barcelona, en este caso el colegio del barrio de Les Corts, ya que esta congregación tiene siete centros en toda España.

Este joven, Óscar, de 21 años, acabó con su vida en 2019 y en aquel momento la investigación descartó que el colegio tuviese nada que ver con el suceso. Sin embargo, en abril de este año se supo que habían encontrado material pedófilo en el ordenador de uno de los sacerdotes de la escuela -un religioso que ahora estaba en el centro al que asistía Kira-. El padre del joven se puso en contacto con la policía tras el macabro hallazgo. 39 gigas de material pedófilo. Quería que se investigara si su hijo aparecía en dichas imágenes.

También se han puesto en contacto con los padres de Kira y juntos han denunciado la inacción de los centros de Barcelona, de la misma congregación religiosa, para protegerlos. "Esto apesta. ¿No? A lo mejor es una casualidad, pero hombre, si hablamos de la vida de dos personas, vale la pena que investiguen si es casualidad o no.

Denuncia José Manuel la respuesta de nuevo del colegio ante este nuevo problema. "Las imágenes pedófilas las encontró un informático, que lo denució a los Mossos, pues el colegio de mi hija qué hizo: castigar al informático por acudir a la policía antes que a la dirección del centro, le acusan de haber atentado contra la intimidad, privacidad y la imagen del párroco", alerta. "Es una aberración todo".

"Y no solo eso. En los últimos años hay 8 denuncias de bullying en el colegio de mi hija. Que yo sepa, al menos tres tuvieron que abandonar el centro. La madre de una de esas niñas, que tuvo ideaciones suicidas ya lo denunció en 2019, pero nadie la hizo caso. Esta misma semana lo recordaba en sus redes diciendo que si se hubiera hecho algo quizás mi hija estaría viva".

"Sacar fuerzas para que no se repita"

"Yo ya no puedo recuperar a mi hija, pero voy a luchar hasta el final. No podría soportar ver en las noticias que otro menor se ha suicidado por acoso escolar", defiende el padre de Kira.

"Mi primer objetivo es ponerme bien, porque aún estoy hecho polvo, pero en cuanto me recupere un poco no voy a parar hasta conseguir que se tomen medidas efectivas contra el bullying", apunta. Pienso colaborar con la asociación Nace No al Acoso y ayudar lo que pueda para que lo que le ha pasado a mi hija no le pase a nadie más. "El acoso en las aulas debe ser considerado delito con responsabilidades penales, no para los alumnos, sino para los responsables del centro donde sucede", reclama.

"A mi todos los mecanismos que los políticos están diciendo que van a crear no me convencen, porque ninguno va a la raíz del asunto, que es la prevención. Ese es mi objetivo, conseguir que se ataque el problema antes, con mi hija ya se llega tarde, pero quizás se puedan salvar otras vidas", defiende.