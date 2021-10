Estrés crónico: síntomas y consecuencias

Otros de los síntomas frecuentes son la irritabilidad y la falta de memoria, aunque esta última se debe a que “no admitimos nueva información”. Es decir, la situación que nos provoca el estrés se convierte en un tema recurrente al que no podemos dejar de dar vueltas. Esto provoca falta de concentración y dificultad para retener la información.

“Si no se trata a tiempo puede empeorar, ya que se puede entrar en una situación de indefensión aprendida”, explica Manuel De Tena. “El paciente experimenta que todo lo que ha intentado hacer por su cuenta no ha servido de nada y se siente indefenso y cree que ya no puede remediarlo”.