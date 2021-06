90 estudiantes de Tolosa viajarán a Mallorca al no lograr que les devuelvan el dinero del viaje

Los 90 alumnos de la ikastola Laskorain de Tolosa salen el próximo 14 de Julio hacia Mallorca

La agencia que ha organizado el viaje se niega a reembolsarles el dinero

No quieren quedarse sin el dinero y sin el viaje, así que en dos semanas volarán a la isla

Las ganas y la ilusión con la que afrontaban la cuenta atrás para embarcar el próximo 14 de julio con destino Mallorca se ha tornado para los 90 alumnos de la ikastola Laskorain de Tolosa en preocupación e incertidumbre. Tenían su viaje de fin de curso organizado pero las noticias que llegan de la isla balear, tras el macrobrote, les ha llevado a querer cancelarlo.

No se sienten tranquilos con lo que se encontrarán en Mallorca en menos de dos semanas. Por eso han solicitado a la empresa `Tu fin de curso´,encargada de organizar el viaje, la devolución del dinero. Pero la agencia les ha respondido que no, que el viaje se mantiene tal y como lo reservaron porque, según explicaron, no tienen obligación de cancelarlo con motivo de la Covid-19.

No quieren quedarse sin el viaje y sin el dinero

Así las cosas, muchos de ellos tienen claro que cogerán ese avión a Mallorca. No quieren quedarse sin viaje y sin dinero. Aunque su primera opción sigue siendo cancelarlo y poder hacer alguna escapada a otros lugares en grupos más pequeños. La condición para ello, es que les reembolsen “al menos una parte de lo pagado”.

De no ser así, tienen claro que pese a las noticias que llegan y que en viajes similares se han contagiado ya más de 200 jóvenes vascos, irán a Mallorca. Allí tienen reservadas actividades de realidad virtual, snorkel, iniciación al paddel surf, `banana boat´ y las fiestas en la piscina. Celebraciones en las que, según se ha visto en redes sociales, los asistentes prescinden de las mascarillas.

Desde las instituciones la respuesta no es tajante. Se limitan a recomendar la cancelación de estos viajes pero no los prohíben de forma expresa y eso dificulta a las familias poder reclamar las devoluciones de lo abonado.