Familiares de pacientes con Alzheimer frente al nuevo fármaco: "Yo hipotecaría hasta mi casa"

"Si funciona, hipotecaría hasta mi casa"

Médicos, pacientes y familiares han recibido la noticia con esperanza, pero con incertidumbre. No son pocos los que han puesto pegas a este tratamiento. Concha Gómez, vocal de la Asociación de Familias de Afectados de Alzheimer de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes de Madrid, asegura que en su caso ya ha llegado tarde. “No creo que sirva, mi marido de 74 años, ya tiene la cabeza perdida y solo ponerle la vacuna contra la covid ha sido un suplicio. Como para tener que pincharle una vez al mes”.

Pero reconoce que, para los pacientes que acaban de ser diagnosticados o los que quedan por venir, esto es una ventana abierta que antes no existía. “Yo no podría ir a EE.UU. con mi marido, pero si se lo acabaran de diagnosticar sería otra cosa. Los pacientes con Alzheimer no asumen y reconocen fácilmente lo que les pasa. Es muy difícil luchar contra ellos”, explica Gómez.