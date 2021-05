Cómo funcionan las gafas de luz azul contra las pantallas: "Tras ocho horas teletrabajando, me acababan picando los ojos"

Fatiga visual, sequedad ocular y dolores de cabeza. Son síntomas propios del teletrabajo y del telestudio, dos hábitos que han cobrado fuerza desde la irrupción de la pandemia . "Tras ocho horas delante de una pantalla, me acababan picando los ojos, era horrible, explica Sergio, a quien la covid-19 le ha hecho descubrir el remedio, las gafas de luz azul , aunque los expertos inciden en que "no son para todo el mundo".

Este joven de 23 años ha trasladado su jornada laboral a casa y, como no necesita gafas, se las han hecho sin graduar: "Desde entonces, las molestias han desaparecido" celebra. Un alivio que comparte con Irene, una estudiante en la Universidad de Granada que acusaba la época de exámenes: "Me despertaba con molestias en los ojos". Ella se informó y se compró unas por Navidad, y lo agradece: "Ahora me las pongo siempre que estoy delante del ordenador y he notado bastante el cambio a mejor".