El hospital Donostia abre una segunda UCI ante el repunte de casos graves

La pandemia no da tregua en Guipúzcoa. Las cifras suben y suben y no parece que tengan intención alguna ni de rozar el pico. Con 575 nuevas hospitalizaciones en una semana en el País Vasco, 147 en UCI, 7 más que ayer, el Hospital Donostia vive la peor situación desde que comenzó la pandemia. Unos datos, los peores de toda la Comunidad Autónoma, más que alarmantes que han obligado a abrir un segundo espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos. Y no es de extrañar porque en Guipúzcoa, en tan sólo 24 horas se han registrado 302 nuevos positivos, 2.821 en 8 días.