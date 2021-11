La indefensión aprendida: cuando eres incapaz de reaccionar

El segundo grupo recibe descargas eléctricas de manera aleatoria y aprende que presionando una palanca los choques eléctricos cesan. Como se encuentran unidos en parejas, cuando un perro del grupo segundo recibe una descarga, también la siente su pareja del grupo tercero con la misma intensidad y duración, pero estos no pueden evitarlo porque su palanca no funciona.

El director del departamento de Psicología de la Universidad de Jaén, Rafael Martos Montes, define el fenómeno de la indefensión aprendida como “el retraso o dificultad que una experiencia previa no controlable tiene sobre el aprendizaje posterior” .

Es decir, si la persona experimenta una experiencia traumática, como puede ser el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de su puesto de trabajo de manera improcedente o una enfermedad grave, situaciones que no se pueden dominar, el ser humano desarrolla una expectativa de ineficacia ; nos sentimos indefensos, y eso, según este psicólogo, “dificulta aprendizajes posteriores donde nos enfrentemos a acontecimientos aversivos que podríamos controlar. Dicha experiencia de incontrolabilidad o indefensión se manifiesta a nivel motivacional (retraso del aprendizaje), cognitivo (dificultades de aprendizaje) y emocional (sentimientos de tristeza, ira, frustración, desolación, etc.), pudiendo, incluso, desencadenar un trastorno emocional grave como es la depresión ”.

Señalan los expertos que el estado de indefensión aprendida no es en sí un trastorno psicopatológico que se encuentre recogido en los manuales diagnósticos y estadísticos de trastornos mentales. Se trata, según la doctora Natalia Moreno, coordinadora de la Unidad de Atención Psicológica Personalizada de HM Hospitales en Madrid, “de un estado psicológico en el que una persona reacciona con pasividad o indefensión ante un evento que le causa sufrimiento, debido a que cree que no tiene recursos para sobrellevar la situación, mostrando una actitud pasiva o no buscando alternativas para resolver el problema”.