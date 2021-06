Investigan si los viajes de fin de curso a Mallorca originan un macrobrote con cientos de alumnos de toda España

Una vez en Mallorca se distribuían en varios hoteles, pero los organizadores habían preparado varios eventos donde se encontraban todos los jóvenes allí: un par de conciertos de reggaeton, una fiesta en un barco, etc. En concreto el Boatparty que salió del puerto Arenal el 15 de junio a las 15:30. "Algunos padres han contado que después de los eventos les dejaban estar un callejón sin salida para que allí bebieran , bailaran o fumaran y así no molestaran. Un callejón custodiado por la Policía Local de Mallorca.

El viaje lo organizaron los propios alumnos

"De nuestro Instituto, el María Moliner, han ido 11 alumnos que tienen una media de 9 en la pruebas de selectividad. Han vuelto contagiados siete de ellos. El Instituto María Moliner no ha tenido nada que ver con la organización del viaje, es más, nos enteramos de que se iban justo antes de las pruebas de la EBAU . Como centro covid nos hemos encargado de la organización de los contagios por ayudar a alumnos y familias y en estos momentos los siete alumnos y sus familiares están aislados. Los chavales no han vuelto a pisar el Instituto desde su vuelta a Madrid", dicen fuentes del centro público.

Todos los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, con chavales implicados en este brote, con los que ha hablado NIUS, aseguran que no han tenido nada que ver en la organización del viaje , no obstante apuntan a que es una pena que después de tanto esfuerzo durante todo el año, en el minuto 90 del partido se hayan olvidado las medidas de seguridad y haya surgido este macro brote. "Con lo duras que han sido las medidas durante todo el año da mucha rabia que haya terminado así un viaje que habían organizado para celebrar que habían aprobado todo y con nota", aseguran.

Otros explican, en la misma línea, que no han celebrado ni fiesta de graduación por no poner en riesgo a los alumnos y que no pudieran presentarse a las pruebas. " Es una verdadera lástima después del año tan difícil que hemos pasado y las medidas tan duras que hemos llevado a cabo que tenga que terminar así la temporada escolar", dicen algunos centros. En cualquier caso, puntualizan, que todos estos chavales ya son ex alumnos de los centros educativos ya que todos han terminado la selectividad.

Todos sin mascarilla en el concierto de reggaeton

Botellón de 4.000 personas en una explanada de El Arenal

Las agencias de viajes, que organizaron los diferentes viajes a Mallorca, contactadas por este periódico, aseguran que ellas llevaban eventos organizados que terminaban a las 12 de la noche y culpan al Gobierno Balear por permitir botellones custodiados por la policía. "A partir de ahí lo que hicieran los chavales no era nuestra responsabilidad. Cuando terminaban los eventos que teníamos preparados, los jóvenes no volvían al hotel, se iban "al botellódromo" una explanada cerca de Aqualand El Arenal y del Campo de Fútbol Arenal y ahí llegaba el desmadre". Un macrobotellón donde se podían reunir unas 4.000 personas. Eso sí, aseguran que la Policía Local estaba controlando la zona para que no se movieran de ahí. "Hablamos con los agentes para pedirles que no permitieran ese tipo de fiestas pero no hicieron nada".