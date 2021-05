Juanma Moreno pide prudencia a la población y destaca el miedo que se siente al estar contagiado por Covid

Juanma Moreno , presidente de la Junta de Andalucía, ha expresado este domingo, el “miedo” que produce estar contagiado por coronavirus y ha pedido a los andaluces prudencia y que no se relajen . Asegura que, a pesar de que no ha presentado síntomas graves, da “miedo cuando uno se contagia".

Cuarentena

Él mismo comunicaba, el pasado jueves, en su cuenta de Twitter, que se había contagiado de Covid. “He visitado más de 30 centros sanitarios, he tenido cientos de reuniones y ahora, que me iba a vacunar la semana que viene, me he infectado”. Por ello recuerda la importancia de ser prudentes en esta etapa de vacunación en la que “el virus sigue, y sigue contagiando”.