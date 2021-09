La lucha de Paula contra la quilomicronemia: “Si me paso de grasas puedo sufrir una pancreatitis y morir”

Es un trastorno en el cual el cuerpo no es capaz de descomponer las grasas correctamente. En condiciones normales, la grasa ingerida en los alimentos llega al intestino y es empaquetada formando unas partículas llamadas quilimicrones (QM). Estos quilomicrones pasan a la sangre y tienen que ser destruidos por una proteína llamada lipoproteinlipasa de forma que desaparezcan de la sangre en unas seis u ocho horas", explica la doctora María Sanz Fernández, pediatra, especialista en Endocrinología Infantil del Hospital Universitario Gregorio Marañón.

"La verdad es que estos dos años han sido horribles. Ahora, mi familia y yo ya nos estamos haciendo a no poder comer casi de nada . A salir con mis amigos y pedirme un vaso de agua, a irme de vacaciones con mi amigas y llevarme tuppers para los nueve días", cuenta Paula. "A veces me siento un poco apartada de la vida social".

"Aun así, yo termino en el hospital como mínimo una vez al mes . O para que den morfina porque los dolores son insoportables o termino ingresada porque el panceras está muy inflamado. Y sin páncreas es muy difícil vivir", dice Paula. "Mi páncreas va sufriendo cada vez que me paso un poco. Por ahora hago casi vida normal, pero esto va a ir a más".

En los pacientes con QMF, esta proteína LPL, no funciona por lo que los QM no se destruyen y se acumulan en la sangre. De ahí, el nombre de la enfermedad (quilimicronemia). Es una enfermedad genética y hereditaria", asegura la doctora. "En mi caso siguen haciendo pruebas para ver si mi enfermedad proviene de mi madre o de mi padre", dice Paula.

"No puedo comer azúcar, pasta de forma muy controlada, ni cocacola, ni cañas, ni rebozados... Salir a tomar algo es una odisea. Ya voy cenada de casa. Mi madre usa todo tipo de harinas especiales para de vez en cuando hacerme un pastelito, que me encantan. Pero he dejado de comer casi de todo. La verdad es que yo tengo muy buen humor pero entiendo que es muy duro hacer vida social", dice Paula.