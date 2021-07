Navarra adelanta el cierre de ocio nocturno por el incremento de casos y los inminentes 'Sanfermines'

Maya ha pedido "prudencia" a los pamploneses, les ha animado a que "se queden en su barrio" y que no acudan al Casco Viejo de la ciudad este martes, 6 de julio.

Según ha explicado el edil, el dispositivo que se realizará este martes en el Casco Viejo será el mismo que el del año pasado con controles de aforo "muy restrictivos" en la plaza Consistorial y en la plaza del Castillo "para que no se celebren reuniones masivas de gente". Además, habrá un "control especial" por parte de las policías en las calles del centro donde se prevé una mayor afluencia de personal "para que, en caso de que haya demasiada gente, poder desalojar y que se cumpla con la normativa".