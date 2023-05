El consumo diario de ciruelas pasas ayuda a frenar la osteoporosis

En el caso de la incorporación de ciruelas pasas a nuestra dieta durante la menopausia para mejorar la estructura ósea, hay que valorar los componentes nutricionales de este alimento. El doctor Borja Alcobía Díaz dice que “los azúcares presentes son en su mayoría no absorbibles, por lo que no aporta calorías añadidas y nos evita el aumento de peso con su ingesta. Es rico en Vitaminas B, A y C, importante para la formación del hueso y su proteína estructural, el colágeno. Además, es fuente importante de Vitamina K (100 gr aportarían casi la mitad de la cantidad diaria recomendada en un adulto), que ayuda a la absorción del calcio en el tubo digestivo y es pobre en sodio y fósforo, que aumentarían la pérdida corporal de calcio”. Por tanto, se podría considerar un alimento muy “amigable” para nuestros huesos. Sin embargo, aclara este experto, “el articulo viene a decir que comer 50 gr al día, es mejor que no comer, pero no dice si comer 100 gr es mejor o peor, puesto que el grupo en cuestión sufrió una pérdida en el seguimiento, casi de la mitad, con lo que los resultados no son objetivables”. Un análisis que coincide con el expresado por Javier Rivera quien, pese a valorarlos de manera positiva, considera que la investigación posee una muestra escasa, “lo que llevaría a preguntarnos si efectivamente estos resultados pueden tener implicaciones clínicas y reducir a la larga el número de fracturas”. Sin embargo, a pesar de ello, “el consumo de ciruelas pasas se puede considerar un suplemento dietético que se puede incluir también dentro de los hábitos saludables”.