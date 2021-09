Los pacientes de covid persistente, cada vez más jóvenes y con enfermedades "impropias" de su edad

"Claudia tiene 16 años pero es como si tuviera 60", dice su madre. Está cansada no, agotada, tiene pérdidas de memoria, falta de atención, dolores en cualquier parte del cuerpo, y en ocasiones le falta el aire y se ahoga. Tiene covid persistente. Desde enero, esta adolescente está encerrada en casa. "No ha vuelto a ir al colegio, había días que no podía ni moverse, se mareaba y perdió completamente la memoria, tanto, que no sabía ni atarse los cordones. "Eso es demoledor para una madre, sentía mucha impotencia".