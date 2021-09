Paola Roig, psicóloga: "Dejar a tu hijo llorando en el cole es muy duro, se pueden buscar otras fórmulas"

Isabel no sabe qué hacer. "Me dan ganas de entrar en la guardería, cogerlo y llevármelo al trabajo". Su hijo Martín llora todos los días desde el 2 de septiembre que empezó la guardería con seis meses y medio. Julia, de siete años, "sigue llorando al entrar al colegio todos los años, al menos una semana", dice su madre. La vuelta al cole siempre es un momento complicado y para los que van por primera vez puede suponer un cambio muy grande.

La psicóloga y psicoterapeuta perinatal Paola Roig colgó un post en su cuenta de Instagram titulado " ¿Dejar llorar es parte de la adaptación? ". En él, la experta habla de la práctica de no coger al niño cuando llora para que no se acostumbre, y aborda el asunto del primer día de colegio.

"Primero nos vendieron el método Estivill. Déjalo que llore. Así se acostumbra. Se le ensanchan los pulmones. Si lo coges cuando te llama será un mimado. Se va a acostumbrar. Luego no sabrá lo que es la vida. Parece que eso, poco a poco, va quedando atrás. La mayoría de nosotras sabemos que eso no ayuda a nuestras criaturas, sino más bien al contrario", escribe Roig.

"Ya no trago más. Dejar a una criatura de 1, 2 o 3 años en un lugar que no conoce, con personas a las que no conoce de nada, el primer día que pone un pie en ese espacio, es violento", asegura en la red social. "La solución no es hacer ver que no pasa nada para sentirnos mejor. O decir que es parte del proceso. La solución es plantarnos. Luchar por adaptaciones dignas. Por ratios aceptables. Luchar por un permiso laboral que nos permita acompañar a nuestras crías, como se hace en mucho países europeos".