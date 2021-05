El problema para diagnosticar un herpes zóster: se confunde con un infarto, una apendicitis o un glaucoma

Uno de los principales problemas que plantea el herpes zóster es el diagnóstico. El dolor surge unos días antes de la erupción y, en función de su localización, puede imitar a la sintomatología de patologías tan diversas como un infarto, un cólico, una apendicitis o incluso un glaucoma. "A veces conlleva más tiempo el que aparezca la erupción. Todo depende de la persona. Cuando aparece, ya es fácil. Lo difícil es cuando no ha salido en la piel. Este es el principal problema del diagnóstico. Con la pandemia no sabemos si ha habido más o menos casos por el momento", explica Taberner.

Desde 2016 se vacuna a todos los niños españoles contra la varicela cuando cumplen dos años. Se desconoce todavía qué sucederá en el futuro, si habrá o no menos casos de herpes zóster. "No se sabe, es demasiado pronto. "El herpes zóster es típico de gente a partir de los setenta años y estos niños vacunados todavía no han llegado a esa edad. Del mismo modo que el niño vacunado puede tener una varicela 'light', podría suceder lo mismo con en herpes zóster en la edad adulta. Por definición, no es imposible que puedan desarrollarlo en un futuro", asegura.