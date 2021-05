Los problemas de dormir con el móvil al lado de la cama

El uso del teléfono móvil acapara buena parte de nuestro día . Tanto es así que, incluso en los momentos de descanso, el terminal no está alejado de nosotros.

Con la popularización del uso del smartphone, aparecieron muchos bulos que vinculaban y relacionaban el hecho de dormir con el móvil al lado de la cama con la aparición de enfermedades y de tumores como consecuencia de la emisión de radiación electromagnética. A día de hoy, no hay ningún estudio que lo demuestre ni que sea concluyente en este sentido.

Ahora bien, el hecho de que dormir con el móvil cerca de la cama no tenga consecuencias en este aspecto no significa que su uso no tenga impacto en nuestra salud mental y física. A continuación, te explicamos qué efectos puede tener: