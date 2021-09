Qué es la criolipólisis, el tratamiento que ha dejado "irreconocible" a Linda Evangelista

La criolipólisis es un tratamiento dermatológico no invasivo para eliminar la grasa corporal mediante la aplicación de frío . El procedimiento consiste en bajar la temperatura para que las células grasas se descompongan y sean eliminadas sin dañar el resto de las células de la piel.

Se trata de una alternativa a la liposucción , con la diferencia de que no es invasivo y se supone que no entraña riesgo para el paciente. Los estudios clínicos han demostrado que este enfriamiento lleva a una reducción en el grosor de la capa de grasa. Se realiza sin intervención quirúrgica, sin agujas, sin anestesia y sin necesidad de tomar medicamentos.

No está indicado para personas obesas, sino para personas que tienen grasa localizada, ya que la grasa que se elimina se hace en pequeñas cantidades y en un periodo largo. Es un tratamiento específico para las personas que les cuesta bajar la grasa en una zona específica que no se les va a pesar de la dieta o la actividad física. Funciona de forma progresiva en un periodo de entre 2 y 5 meses y no se utilizan agujas.