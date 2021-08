Quemazón en manos y pies, pitidos en los oídos o uñas deformadas: los síntomas más raros de la covid persistente

Un artículo de la SEMG, publicado en la edición de ‘Medicina General y de Familia’, ha recogido los 201 síntomas de los afectados por la COVID persistente

Juan Alcázar, con covid persistente sufre quemazón en manos y pies o pitidos en los oídos

"Me arden tantos las palmas de las manos y de los pies que a veces creo que si cojo un papel va a salir ardiendo", dice Juan Alcázar, de 51 años, nacido en Madridejos (Toledo) y coordinador de covid persistente de Castilla-La Mancha. "Soy técnico de mantenimiento de procesos industriales y la covid persistente me ha dejado echo polvo. Llevo de baja 16 meses. Cogí el covid el 18 de marzo de 2020, tras 40 días aislado, volví al trabajo, pero dos meses después no podía aguantar más, y me dieron la baja. Es una sensación horrible, te impide seguir con tu vida normal".

Juan padece unos 20 síntomas asociados al covid de larga duración, cansancio extremo, dolores intestinales, taquicardias, niebla mental, pero el que realmente le impide hacer su vida es el quemazón de las extremidades, la cara y hasta la cintura. Un síntoma raro de la covid. Lo siente todo el día pero hay brotes insoportables. Se pasa el día metido en agua fría, con mantas y bolsas de hielo en manos y cara. A vece su mujer le toca y ella misma se quema. "Mi termostato no funciona. En invierno hay veces que me pasa lo contrario. Tengo los pies tan fríos que no los siento. Y tengo que ponerme mantas eléctricas para entrar en calor".

"Es como si tuviera un móvil dentro de la cabeza"

Está diagnosticado como una neuropatía de fibra pequeña que a día de hoy no tiene tratamiento. Ha tomado mucha medicación pero nada se lo quita. La hipótesis que mas se baraja es que el virus sigue dentro de su cuerpo escondido y no consiguen que desaparezca.

Otro síntoma extraño es el pitido en los oídos. "Es como si tuviera un móvil metido en la cabeza", cuenta Juan. "Lo único que queremos es que se establezca un protocolo de covid persistente no que te traten los síntomas por separado sino que se diagnostique de una vez como enfermedad".

Se estima que en España hay más de 800.000 pacientes con covid de larga duración pero todavía no hay suficiente investigación ni un tratamiento global. Todas las pruebas y especialistas a los que voy son privados y cada uno te manda una cosa. "Somos como un rebaño sin pastor, cada oveja por su lado".

A muchos de ellos se les acaba la baja y tienen que volver a trabajar pero no pueden. Piden que se les prolongue por un tiempo, hasta que se encuentre una solución. "Yo no quiero una discapacidad, quiero volver a trabajar, a mi vida, pero así no puedo", asegura Juan.

203 síntomas de la covid persistente

La mayoría de estos síntomas aunque raros, ya estaban diagnosticados, descritos y referenciados en una lista que elaboró la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), con 201 síntomas de covid de larga duración, asegura Lorenzo Armenteros, su portavoz. Unos meses tarde la revista médica The Lancet publicó otro estudio con 203 síntomas de covid persistente.

El quemazón en las extremidades se debe a una neuropatía periférica, que podría ser por dos causas: una de ellas por una alteración metabólica y otra una alteración isquémica que hace que la sangre no llegue bien a algunas partes de nuestro organismo (como las extremidades). Pero hay más síntomas raros como la sudoración abundante, presión o pinchazos en el pecho palpitaciones, miocarditis o pericarditis (inflamación del músculo cardiaco o de la membrana que lo cubre), afonía o dísfonía (alteraciones del timbre de voz), infección de orina, dolor de espalda o calambres.

La mayoría de los síntomas de la COVID-19 menos conocidos son experimentados por un pequeño porcentaje de pacientes, según Armenteros. Pero subraya que, en ocasiones, persisten en el tiempo y afectan a la calidad de vida de quien padece la COVID-19. "El objetivo es obtener evidencia científica clara sobre lo que le ocurre a los afectados", explica.

La confusión o la incapacidad para despertarse o para permanecer despierto, tener temblores y escalofríos en el transcurso de una patología. Otro estudio reciente de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, ha identificado también brotes de artritis, gangrena o dolor en el hombro. "Nos hemos dado cuenta de que el virus de la covid puede provocar que el cuerpo se ataque a sí mismo de diferentes maneras, lo que puede provocar problemas reumatológicos que requieren un tratamiento de por vida", asegura el experto.

Alucinaciones, uñas deformadas o prematuro envejecimiento del cuerpo

Armenteros señala además, las alucinaciones, englobados dentro de la niebla mental. "Esto te impide hacer tu día a día, tareas ordinarias. Realmente es la dificultad de que un recuerdo quede grabado. Cosas que hemos hecho por la mañana y somos incapaces de recordarlas como tal. Alteramos las manifestaciones cognitivas, esto también se relaciona con la depresión y la ansiedad que da lugar a una alteración de nuestro cerebro".

Es más, según el mayor estudio sobre covid persistente publicado la semana pasada en The Lancet, la salud mental también es una consideración importante en la recuperación de los pacientes con Covid-19. Un 26% de los pacientes experimentaron ansiedad o depresión al año, tres puntos más que a los seis meses (23%). Esto, no se sabe si es un síntoma o una consecuencia, pero si pasas meses con la enfermedad esto puede derivar en una depresión. es una consecuencia de la covid bien por padecerla o bien por la acción directa", dice el portavoz de SEMG.

También uñas deformadas, dedos de los pies que pican, alopecia, o un envejecimiento del cuerpo que aparece cada vez con edades más tempranas. "Por ejemplo, alteraciones del azúcar. Tu cuerpo ataca directamente el páncreas y eso crea una intolerancia o una diabetes precoz. Lo que antes podía aparecer en personas de 60 años ahora se está viendo en pacientes de 30. Por eso, se está estudiando cuáles son las consecuencias sobre la cronicidad de las personas", explica.

¿Qué hay que hacer?

"Cualquier síntoma, por extraño que parezca, si una persona ha sufrido el covid, debe ir a su médico y contarlo. Es la única manera que tenemos para describirlos, englobarlos y así poder hacer un diagnóstico dentro del covid persistente", advierte Armenteros.

"En primer lugar hay que conocerlos, saber cuál es la patología que lo provoca y hacer un diagnostico diferencial para descartar otras enfermedades. Si se descarta, lógicamente, ya hay que empezar a hablar de una vez por todas de la seriedad de lo que es la covid persistente".

Según el experto hay que tratar los síntomas porque hay medicamentos para muchos de ellos, pero el objetivo sería tratar la enfermedad de forma global. "Buscar antivirales directos que actúan de forma concreta contra la enfermedad en si, hay que hacer que se desaparezca el virus de nuestro organismo no solo tratar los síntomas, hay que eliminar la causa y la causa es el virus", dice Armenteros.