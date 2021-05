Muere por covid un residente de un centro de discapacidad de Navarra a pesar de estar vacunado

Todos los estudios apuntan a que la protección definitiva tras la vacunación no se alcanza hasta los 14 días posteriores a recibir la dosis. Que el fallecido no hubiera completado el periodo para la máxima protección es una de las razones que encuentran los expertos sanitarios para explicar lo sucedido. Eso y que la vacuna no protege al cien por cien y en determinados casos pueden darse formas graves de la enfermedad.