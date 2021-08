Sanidad sobre las mascarillas retiradas por contener grafeno: “No presentan riesgo para la salud"

Este lunes la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que dichas mascarillas "cumplen los requisitos reglamentarios y no presentan un riesgo para la salud". En concreto, una investigación ha concluido "que se descarta la presencia de grafeno en las mascarillas y que no se liberan partículas durante el uso de las mismas".

La AEMPS las retiró como medida de precaución. Además, solicitó el cese voluntario de la comercialización a la empresa importadora y distribuidora de las mascarillas quirúrgicas tipo IIR con biomasa de grafeno, del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China en España, debido a los posibles riesgos por la presencia de grafeno o biomasa de grafeno en las mascarillas.