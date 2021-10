Los cardiólogos confirman que ver a tu equipo perder aumenta el riesgo de sufrir un infarto

No tomarse el partido demasiado en serio para no dejarse llevar en exceso por las emociones, realizar algo de ejercicio antes del partido para descargar adrenalina, procurar no fumar o no ingerir bebidas con alto contenido de alcohol que puedan elevar la presión arterial, son algunas de las recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología bajo el lema 'Vive el fútbol con pasión... pero también con salud para prevenir infartos'.