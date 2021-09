Virginia del Río, madre de Uriel: “Es básico que la Justicia reconozca que nuestros hijos muertos antes del parto, existieron”

Esta sentencia parte de la demanda de una mujer a quien la Seguridad Social solo reconoció dos hijos, y no el tercero, que murió después del parto y, al no haber vivido 24 horas, no tenía personalidad jurídica según fija la ley. En España 2.000 bebés mueren cada año pasadas las 24 semanas de embarazo o durante el primer mes de vida, según Umamanita, una asociación de apoyo a la muerte perinatal y neonatal. En el año 2016 el INE registró la muerte de 772 bebés antes de los 27 días de vida.

R. Desde mi punto de vista, lo primero que tendría que cambiar es el hecho de que hasta que un bebé no viva al menos 24 horas fuera del útero no es considerado persona jurídica y, por tanto, no puede ser inscrito en el libro de familia. Este sería el primer paso. Los demás vendrían seguidos en cuanto se reconociera legalmente que ese hijo ha existido. Mi hijo peso tres kilos 190 gramos al nacer y era un embarazo a término. No entiendo por qué no es considerado una persona y no lo pude inscribir ni tener un libro de familia con su nombre y el mío. Fíjate en el detalle, en la documentación que acompañaba sus cenizas rezaba "feto de Virginia del Río" en vez de "Uriel del Río", que era su nombre y apellido, tal y como le dije al señor de la funeraria cuando me preguntó sus datos.