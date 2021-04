La 'vulvodinia', una patología desconocida con una alta prevalencia

El doctor Ignacio Cristóbal García , director del Instituto de Salud de la Mujer del Hospital Clínico San Carlos , asegura que el dolor vulvar crónico o vulvodinia “sigue siendo un enigma en ginecología. Su prevalencia no es bien conocida, aunque probablemente es más común de lo que generalmente se piensa”. Por término medio, según diferentes estudios, la incidencia de esta afección es del 17%, con rangos que oscilan en las distintas revisiones entre el 4 y el 27%. En cuanto a su prevalencia, definida esta como la presencia de un evento de vulvodinia, se estima que estaría entre el 10 y el 30%.

Según la doctora Pilar Álvarez Álvarez, facultativo del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Infanta Sofía, los varones también pueden sufrir este tipo de trastorno. “En este caso, podemos encontrar un síndrome similar incluido en el síndrome de dolor pélvico crónico, aunque con manifestaciones clínicas diferentes. Se define como un dolor, presión o malestar de carácter crónico que se localiza en la pelvis, el perineo o los genitales masculinos. Presenta una duración superior a 3 meses y no es debido a causas de sencilla explicación (infección, neoplasia o anomalía estructural). Este trastorno se denomina también prostatodinia y prostatitis no bacteriana (abacteriana) crónica, aunque no está claro de qué modo se relacionan los síntomas con la próstata”.