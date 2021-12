'1-800-273-8255', la canción que ha reducido los índices de suicidio en EEUU

"Me sentía en mi punto más bajo y acabé llamando a ese número porque me sentía perdido", ha confesado. Hablar con uno de los operadores del National Suicide Prevention Lifeline fue terapéutico. Años después, escribió una nota a Logic diciéndole que su música le había salvado la vida.

Logic confesó en una entrevista cómo hablar con sus fans le había inspirado a escribir la canción. "Mis seguidores me decían cosas como: 'Tú música me ha salvado la vida'. Entonces, me di cuenta del poder que tengo como artista. Si cuando mi intención no era salvarles la vida, lo había hecho, ¿qué pasaría si realmente quisiera hacerlo?, me dije", explicó al periodista.