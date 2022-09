El papa Francisco beatifica a Juan Pablo I: "Vivió con la alegría del Evangelio. Sin concesiones"

Así, ha manifestado que " detrás de una perfecta apariencia religiosa se puede esconder la mera satisfacción de las propias necesidades, la búsqueda del prestigio personal, el deseo de tener una posición, de tener las cosas bajo control, el ansia de ocupar espacios y obtener privilegios, y la aspiración de recibir reconocimientos, entre otras cosas". "Se puede llegar a instrumentalizar a Dios para obtener todo esto. Pero no es el estilo de Jesús. Y no puede ser el estilo del discípulo y de la Iglesia", ha dicho.

Así, ha asegurado que Jesús no instrumentaliza las "necesidades", ni tampoco "usa nunca" las debilidades de las personas "para engrandecerse a sí mismo". "El estilo de Dios es distinto (...) Él no quiere seducirnos con el engaño, no quiere distribuir alegrías baratas ni le interesan las mareas humanas. No profesa el culto a los números, no busca la aceptación, no es un idólatra del éxito personal. Al contrario, parece que le preocupa que la gente lo siga con euforia y entusiasmos fáciles", ha dicho.