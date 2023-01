La covid aumenta los suicidios en hombres de mediana edad, migrantes y en verano

Y no solo muertes: también se podría haber evitado "un sufrimiento profundo" al entorno del fallecido, entre 15 y 20 personas de media. Los expertos piden no olvidar además que una de cada cinco personas que intenta suicidarse y no lo consigue volverá a intentarlo, por lo que urgen medidas de calado para mitigar este problema. "Hablar del suicidio no mata, lo que mata es ignorarlo", ha concluido Pérez.