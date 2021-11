32 años del primer insumiso encarcelado en España: "Acabar con la mili nos sorprendió hasta a nosotros"

Respuesta . De verdad que no. Conseguir acabar con el el servicio militar nos sorprendió hasta a nosotros. A pesar de la represión salían insumisos por todas partes . El Gobierno, los militares y el Estado creyeron que con la amenaza de cárcel, que cambiando mili por prisión, nos íbamos a echar atrás. Cuánto se equivocaron. Conseguimos un amplio apoyo y aquella lucha se extendió desbordando a las autoridades. De hecho, el gobierno de Felipe González tuvo que optar por juzgar a los insumisos en tribunales civiles ante el desgaste grave que estaba sufriendo el ejército en la opinión pública. Pero los juzgados civiles también quedaron desbordados ¿Cuántos insumisos se quedaron sin juicio? Muchísimos... el porcentaje de represión fue alto, pero es que el porcentaje total de insumisos fue muchísimo mayor . Fue una ola que creció exponencialmente. No tuvo fin ni siquiera cuando sacaron la ley civil para regular la Prestación Social Sustitutoria. Entonces la gente se hizo insumisa también a la PSS. Fue algo increíble.

R . No, estábamos luchando por una causa justa de la forma más inteligente que encontramos. Aunque con el tiempo es evidente que aquel movimiento creó unos precedentes muy importantes en lo que son las movilizaciones de todo tipo, no solo antimilitaristas y pacifistas. Independientemente del éxito de la abolición del servicio militar, que digamos que es el mayor logro, creo que dejó una escuela de resistencia, un poso importante en la sociedad que se moviliza, que es responsable, que no se conforma y que lucha por las libertades y los derechos. Supuso un tremendo éxito para una juventud que se organizaba, que consiguió sus objetivos a base de mucho esfuerzo, de mucha convicción y de mucha insistencia .

R. Pues sí, me ha pasado en alguna ocasión y me incomoda bastante porque no me gusta que se personifique en mi, lo que se consiguió fue fruto de los esfuerzos de miles de personas. En mi caso me tocó jugar un papel, pero fue una lucha colectiva. No había líderes.