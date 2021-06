El 56 % de los españoles creen que se deberían haber tomado medidas más duras durante la pandemia

Según el cuarto estudio del CIS "Efectos y consecuencias del coronavirus", realizado en el mes de mayo sobre una muestra de 3.008 entrevistas, un 29,9 por ciento de los españoles opina, por el contrario, que las restricciones adoptadas son las "adecuadas y necesarias" y un residual 3,6 por ciento sostiene que no hay que tomar medidas que limiten las libertades.

La pandemia está cambiando la forma de vida

Además, el 40 % asegura haber tenido muchas o bastantes veces, imágenes o recuerdos desagradables del coronavirus en los últimos meses . De ellos, al casi 50 % de los encuestados lo que más les afecta ha sido no poder ver a algunos/as de sus familiares que veía habitualmente.

Del estudio se desprende que más del 40 % se siente afectado por no poder realizar actividades de ocio fuera de casa (viajar, salir, fiestas, etc.) y el 52 % ha tenido la sensación de no saber lo que le puede pasar a su familia.