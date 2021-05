El 82% de las mujeres descarta a los hombres con faltas de ortografía en Tinder

Ser simpático y tener un buen aspecto físico no es suficiente para ligar por Tinder. Un estudio revela que el uso correcto de las normas de escritura, o lo que es lo mismo, no incurrir en faltas de ortografía es determinante para conseguir una cita .

Con la investigación todavía en marcha, el análisis de 256 muestras examinadas confirma que tener o no faltas de ortografía puede ser determinante para las mujeres a la hora de elegir una posible cita: "Es curioso ver cómo el 82% de las mujeres penaliza el hecho de que un hombre escriba con faltas de ortografía. En el caso de los hombres disminuye este porcentaje hasta el 42,2%", explica la profesora María del Carmen Méndez.

Por lo tanto, la gran mayoría de las mujeres descartan a aquellos posibles ligues que no escriben correctamente , mientras que menos de la mitad de los hombres tienen en cuenta estos deslices ortográficos.

Tres millones de españoles usan Tinder

Un buen inicio de la conversación clave para ligar

Otro factor clave a la hora de triunfar en Tinder está en el inicio de la conversación una vez se ha producido un match. Las mujeres que de momento han participado, han dejado claro que arrancar con un "Hola guapa, princesa o reina", no es la mejor forma de comenzar un diálogo. "A las mujeres les repele que se utilicen este tipo de adjetivos y no hay que meter la pata a la hora de empezar a hablar porque puede ser determinante. Además, el ser demasiado directo o agresivo tampoco es bien recibido", asegura María del Carmen Méndez, que explica que "el ritual de apareamiento se ha trasladado de los bares y las discotecas a las aplicaciones, y aquí no se puede hacer una caída de ojos o un gesto que te permita conquistar al chico o chica en cuestión, por lo que escribir bien es muy importante".