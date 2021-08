La 'abuela de Extremadura' pide "un tren digno" para la región: "Queremos ser más que un chiste nacional"

Rosario, de 89 años, explica en dos minutos la precaria situación de la red ferroviaria en la región: "Me duele que Extremadura siga siendo la eterna olvidada"

Esta vecina de un pueblo de Badajoz habla sobre temas como el Orgullo LGTBI o las aplicaciones móviles para ligar en vídeos que se hacen virales en las redes sociales

"No es consciente. Para ella es como un juego, no siente los nervios de que la estén viendo miles de personas", cuenta a NIUS su nieto Gonzalo, artífice de los vídeos

La llaman 'la abuela de Extremadura'. Con 89 años, Rosario Camisón se ha convertido en una auténtica influencer en las redes sociales. Desde el sofá de su casa en San Vicente de Alcántara, un pequeño pueblo de Badajoz, la anciana pone en valor, a través de vídeos publicados en Instagram, la cultura extremeña. Y no solo eso, también habla de temas actuales, como la transexualidad o las aplicaciones para ligar, algo nada habitual en una señora de su edad.

En su último vídeo, Rosario resume en tan solo dos minutos una de las grandes problemáticas de la región: su precaria red ferroviaria. "Renfe no nos toca ni con un palo. Fuera de aquí, dices que eres de Extremadura y lo primero que te mencionan es el tren, y normal", afirma la extremeña. "Queremos ser algo más que un chiste nacional cuando se habla de transporte", asegura.

La idea del vídeo surgió hace dos días, cuenta a NIUS su nieto Gonzalo, de 25 años, y artífice de los vídeos. "Siempre habíamos tenido claro que queríamos reivindicar este tema pero nunca habíamos visto el momento perfecto. Pero el otro día, salió la noticia de que se iba a dotar con millones de euros a los aeropuertos de Madrid y Barcelona y 'Extremadura' fue trending topic porque todo el mundo sabe la problemática que hay con el transporte aquí", afirma Gonzalo. "Nos llamó mucho la atención, nos sentimos un poco indignados", añade.

Esto es como una tómbola, no sabes si en tu trayecto te va a tocar salir ardiendo, descarrilar o parar en la mitad de la nada

Aunque en los últimos años se ha invertido en nuevas infraestructuras, lo cierto es que la red ferroviaria en Extremadura continúa siendo una de las más precarias del país. La región carece de AVE y tren de larga distancia, por lo que un viaje, por ejemplo, desde Madrid hasta Cáceres o Badajoz supone unas seis horas de trayecto, además de un coste bastante elevado, de unos 40 euros el billete.

Eso sin contar, además, con los incidentes que pueden surgir por el camino. "Esto es como una tómbola, no sabes si en tu trayecto te va a tocar salir ardiendo, descarrilar, parar en la mitad de la nada o, en el mejor de los casos, llegar tarde a tu destino. Vamos a tener que hacer como los aviones, aplaudir al final del trayecto si llegamos enteros y a tiempo", comenta Rosario en el vídeo, siempre con un tono de humor.

"Para mi abuela no es nada nuevo, porque aunque no sea muy asidua a coger el tren, conoce la problemática que hay ya que ve a cualquiera de sus nietos, que cogemos el transporte, y siempre vamos con la broma de ‘¿Llegaremos o no llegaremos?'. Ella se lleva las manos a la cabeza, muchas veces dice: ‘Es que parece que no hemos avanzado nada en 89 años que tengo, parece que me voy a montar en el tren ahora mismo y va a ser el mismo que utilizaba cuando era joven", cuenta Gonzalo.

Su propio nieto sufre la odisea que supone viajar hasta su pueblo. "Yo viviendo en Madrid, cuando cojo un tren, alguien me tiene que recoger y hacer un trayecto de una hora en coche hasta San Vicente de Alcántara porque el tren solo te deja en Cáceres o Badajoz. Y siempre vas con la incertidumbre y el miedo de qué va a pasar. Además, normalmente llegas tarde, no puedes llevar cerrado nada después, ni trasbordos", cuenta Gonzalo.

"Hay redes del siglo XIX que ahora mismo siguen funcionando. Además, hace muchísimos años se empezó la obra del AVE que llegaba hasta Lisboa, pero quedó paralizada. La sensación es de indignación total cuando le dan dinero a otras comunidades, que muy bien que las modernicen, pero España es algo más que Madrid y Barcelona", critica el nieto de Rosario.

Rosario: "Me indigna que nos traten como ciudadanos de segunda división"

En el vídeo, Rosario critica que "el dinero de cosas que nos han prometido y que necesitamos desde hace décadas se emplea en otras causas". "Luego nos sorprendemos de la despoblación, de la España vaciada, del poco conocimiento que tiene el resto de España de nosotros. Me duele que Extremadura siga siendo la eterna olvidada, me indigna que nos traten como ciudadanos de segunda división, pero sobre todo me cabrea que nos mientan como a los santos inocentes. Pido un tren digno ya", denuncia.

La situación resulta paradójica. Viajar hasta Extremadura, en trenes antiguos y, por tanto, poco seguros, resulta más caro y más lento que trasladarse hasta otras ciudades de España, a más distancia, como Sevilla o Barcelona. "Trenes como los nuevos de Avlo o Ouigo parece que no van a llegar nunca aquí. Parece que hay dos Españas: la que se mueve por siete euros y puede ir a la playa un día, y luego estoy yo que no puedo hacer un trayecto de mi pueblo a Cáceres porque no tengo una línea o porque no sé si va a descarrilar el tren", critica Gonzalo.

Desde que se publicase el vídeo, el pasado jueves, muchos usuarios han contado sus propias experiencias con los trenes en Extremadura y otras ciudades andaluzas como Almería. Además, a nivel político, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, reaccionó al vídeo. "Esta mujer a mí me tiene enamoraíta perdía!!!", escribió en un tuit.

La portavoz de Unidas por Extremadura ya mencionó a la anciana y su reivindicación sobre la situación de los jóvenes en la región el pasado mes de mayo durante la Sesión de Debate sobre el Estado de la Región 2021:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Rosario (@larosariotv)

Una abuela moderna que habla sobre transexualidad o aplicaciones para ligar

La idea de convertir a Rosario en influencer nació hace un año y medio, con el inicio de la pandemia. "Quería pasar más tiempo con ella en el confinamiento para que se le olvidase. Ya subía stories con ella pero la gente siempre nos animaba a hacer vídeos más largos", cuenta. Por ello, el joven decidió crear a su abuela sus propias redes y comenzar subir vídeos. "El primero, que iba a quedarse en nuestro circulo, tuvo miles de reacciones en cuestión de horas", cuenta.

Gonzalo y su abuela tratan de reivindicar con sus vídeos la cultura extremeña "porque nos da mucha rabia cuando vemos que Extremadura siempre sale en los medios para cosas malas". Precisamente la crítica del youtuber Borja Escalona a los extremeños provocó la respuesta de Rosario, en uno de sus vídeos más virales, que cuenta con más de 280.000 reproducciones. "Salió en todos los periódicos nacionales, en prime time en la televisión en directo... desde entonces le llaman la 'abuela de Extremadura", asegura Gonzalo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Rosario (@larosariotv)

No obstante, Rosario no cumple con los estereotipos al uso de una abuela extremeña de 89 años, "chapada a la antigua". En sus vídeos también habla de otros temas de plena actualidad, como las aplicaciones para ligar, el caso de los primeros transexuales gestantes o el Orgullo LGTBI.

Algo en lo que su nieto tiene mucho que ver. "Mi abuela era una persona muy antigua pero se ha modernizado mucho a raíz de convivir más con sus nietos ahora. Me llama mucho la atención lo abierta de mente que es para la educación que ha tenido. Nunca he escuchado un comentario homófobo, machista igual sí, por su educación, pero se le recrimina dos veces y después es la primera que se da cuenta", afirma Gonzalo.

"Nos ha pasado muchas veces que gente muy mayor, que la sigue en redes, comenta que desde que ha visto los vídeos ha cambiado su visión respecto a ciertos temas. Solo por eso, para nosotros ya merece la pena haberlo hecho", comenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Rosario (@larosariotv)

Un guion improvisado

La estrecha relación entre Gonzalo y su abuela, que asegura es como su "mejor amiga", hace que los temas se traten con mucha naturalidad en los vídeos. "Yo hablo con mi abuela de transexualidad, no es un tema que se saque a la mesa porque queremos grabar. Yo lo habla abiertamente con ella, no nos cortamos en ningún momento", cuenta.

Antes de grabar, abuela y nieto se sientan para comentar el tema. "Ponemos un poquito de cada uno, yo la pregunto, '¿qué sabes de este tema? Vemos un poco la noticia, qué se ha hablado...", dice. De esa amena charla crea el guion, que no siempre se sigue al pie de la letra. "Hay muchos comentarios espontáneos que siempre intento dejar, muchas veces se cae la mitad del contenido por meter reacciones suyas", asegura Gonzalo.

No es consciente. Para ella es como un juego, no siente los nervios de que la estén viendo miles de personas

El objetivo, que el mensaje llegue a la mayor gente posible, siempre desde el humor: "Creemos que es la mejor forma de revindicar las cosas, no desde el enfado, porque al fin y al cabo es lo que se te queda guardado en la mente". Una alegría que Rosario lleva por bandera. "Tú puedes hacer el guion más gracioso del mundo, pero si no tienes gracia para decirlo o para estar delante de una cámara, no sirve de nada", asegura su nieto.

Su gracia innata ha provocado que esta extremeña de 89 años no haya parado de cosechar éxitos desde que comenzase su andadura como influencer hace apenas un año. Una sección semanal en el Canal Extremadura sobre redes sociales, intervenciones en televisiones nacionales, regalos de marcas, cartas y hasta peticiones de autógrafos y fotos que, sin embargo, no le asustan. "No es consciente. Para ella es como un juego, no siente los nervios de que la estén viendo miles de personas", afirma Gonzalo.