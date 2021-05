Alba Nevado, la azafata de Fitur rechazada por su peso: "Vete a casa, no hay uniformes de tu talla"

"Me han pedido que borre el vídeo"

"La empresa me ha ofrecido incorporarme, con un uniforme distinto que pudiera valerme, a un puesto en el que no llamase tanto la atención el hecho de no llevar el mismo uniforme que mis compañeros pero no me sentía bien y les he dicho que no". La joven lo ha rechazado porque no se siente en buenas condiciones físicas y psicológicas para trabajar de cara al público.

Por su parte Alicia Moro, portavoz de Best Way, ha explicado que la falta de un uniforme de su talla se debió a la "escasez de fabricación y presupuesto en cuanto al uniforme. Alba, por problemas técnicos con el ordenador no nos hizo llegar su peso y su talla y en ese momento no teníamos lo que ella necesitaba". Moro reconoce, que las formas en las que trataron al Alba cuando no encontraron su talla, no son las que esta empresa quiere, y que deben seguir trabajando para mejorar esa comunicación, pero quiere dejar claro que en Best Way no es un problema tener una 46, "es más, tenemos uniformes de todas las tallas pero no en ese momento", explica Moro.

Alba ha aceptado todas las disculpas pero asegura que le han pedido que borre el vídeo "considero que esto es algo que ha pasado y no quiero borrar el vídeo. Así las empresas tendrán cuidado a la hora de decir las cosas y a la hora de discriminar por talla y peso", concluye Alba. "Por lo menos, me han dejado las puertas abiertas para volver a trabajar en su agencia".