"Prohibido jugar a la pelota": los carteles contra los que se rebela un instituto gaditano

"Se prohibe bajo multa todo juego de pelota en esta zona". Carteles como ese pueden aún leerse en muchas calles y plazas de Cádiz. Muchos son recuerdo de una época en la que los niños aún jugaban en la calle, en que las videoconsolas y, para rematar, la pandemia, no los había alejado del sano ejercicio de correr tras una pelota esperando la hora de merendar. Recuerdos, puede, pero prohibiciones ejercidas no se sabe por quién, no se sabe en base a qué.