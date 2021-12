Sobre el tabú del suicidio: "Ojalá hubiese sabido más, ojalá al menos un abrazo"

Mensaje de despedida a un amigo que falleció a principios de mes

El número de suicidios en España alcanzó su récord histórico en 2020

España cuenta con tres veces menos psicólogos que la media europea

Primo, esto no se hace. Dijimos que nos íbamos a ver el finde, teníamos pendiente un partido del Estudiantes. Insististe, además. Había que apoyar al equipo, ahora que está en el pozo. Qué ironía, ¿no? Hacía semanas que me guardabas ropa para el niño, que se llamará como el pequeño de los tuyos. Pero que si el trabajo, los viajes, la mudanza, no sé qué compromiso, hoy que no puedo y nunca había tiempo. Y ahora, mira, ya sí que es verdad que no lo hay.

Cuando me lo contaron pensé que había un error. No podías ser tú, alguien tenía que haberse equivocado. Me pilló conduciendo. Guardé la compostura como pude y, en silencio, llegué por inercia a la tienda de muebles en la que tenía que cumplir con otro de esos encargos ineludibles. La escena no podía ser más patética: yo, reclamando unas sillas, con el alma descompuesta. Si hubieras estado delante, aún te estarías descojonando.

Contabas tus problemas entre risas. Eras así, tampoco esto te iba a cambiar. Los personales no pienso airearlos aquí porque a nadie le importan y cada uno tiene los suyos. Los profesionales sí, porque, en realidad, son un poco de todos. A estas alturas te angustiaba tener que perseguir siempre un nuevo proyecto, no firmar un contrato desde hacía diez años. No nos había ido mal en este tiempo, pero a ti se te hizo un mundo la inestabilidad. Por llamarlo con un eufemismo.

Daba igual deslomarte 12 horas al día, estar con los mejores o que reconocieran tu trabajo. No eras de los que ibas por ahí vendiéndote y pasada la palmadita en la espalda había que empezar de nuevo. Y con dos críos que comen mucho, que también me sé esa historia.

La última vez que nos vimos no había bromas. Eso ya debió servir de alerta, pero no me podía imaginar. Me hiciste un comentario preocupante, que también pasé por alto. Lo había borrado incluso de mi cabeza, como quien escucha algo que no quiere oír. No sé si no estamos preparados o si no nos enseñan, aunque es inevitable pensar que podía haber hecho algo más. Me lo he preguntado muchas veces estos días.

Borrar el tabú

Para que este texto no sea sólo un desahogo, he estado consultando planes sobre salud mental, recomendaciones, líneas maestras… Todos dicen que escuches, que no juzgues y que te involucres. Cosas muy sensatas, aunque no siempre las cumplimos. “Una persona no puede responsabilizarse de nada más. Si los problemas son graves hay que dejarlo en manos de profesionales sanitarios”, me ha contado Eva Cid, psicóloga de la red AIPIS para la prevención del suicidio.

Esa palabra tabú. Dice la psicóloga que hay que dejar de tratarlo como tal, que “hay que hablar del tema”, como una de las mejores herramientas para la prevención. A mí me ha costado hasta el séptimo párrafo. Durante la pandemia salió del cuarto oscuro, saltó incluso al debate político. Claro, cuando España había batido el récord desde que existen cifras, con 11 suicidios diarios en 2020.

Hablemos pues, que se visibilice. Ahora se ha aprobado una nueva partida de 100 millones del Gobierno y habrá un teléfono de atención 24 horas. Otra cosa es que España cuente con menos psiquiatras que los países de su entorno, que tenga tres veces menos psicólogos que la media europea, que no existan los recursos suficientes o que si hay que gastarse más de 100 euros semanales en las consultas privadas la terapia termine por convertirse en otra piedra más en la mochila. Contigo, al final, nada de esto ha funcionado.