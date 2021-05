Andy, el indigente alemán gravemente enfermo que ha vuelto a su país gracias a cinco voluntarias

Así le recuerda Beatriz, voluntaria y estudiante de integración social, que fue quien tuvo el primer contacto con el joven alemán a finales del 2020. Le encontró en la calle y, sin dudarlo, le ofreció una bolsa de comida. "Cuando le pregunto si quería algo más, me comenta que quiere entrar en un centro de desintoxicación" explica la joven catalana a NIUS y apunta que fue en ese momento cuando se dio cuenta que "una bolsa de comida no es la solución para este colectivo que no tiene voz". De ese encuentro hace ahora siete meses. Siete meses desde que comenzaron un camino juntos y desde que Beatriz tomara cartas en el asunto.