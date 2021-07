Ángel, el hombre que ayudó a morir a su esposa, tras su absolución: “María José, ha ocurrido lo que tú querías”

La primera reacción de Ángel al conocer la noticia ha sido echarse a llorar. Reconoce que llevaba tiempo sin hacerlo. Pero esta vez no ha podido reprimir las lágrimas. Se enteró de su absolución a primera hora de esta mañana. Estaba fuera de Madrid, disfrutando de unos días de “desconexión” lejos de la capital. Un periodista fue quien se lo comunicó por teléfono. “En cuanto le he colgado, me he puesto a llorar y a llorar… Me ha bajado toda la tensión que tenía acumulada y me he puesto a pensar en María José”, cuenta Hernández.