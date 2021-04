Artajona, el "orgulloso" pueblo de Beriain: "Le dimos alas para que recorriera el mundo y se las han cortado"

Primero artajonés, luego periodista

La abuela Juanita inspiró el nombre de la productora, '93 metros', que Beriain fundó en 2012. El periodista confesó en una revista cultural de la Universidad de Navarra, 'Nuestro Tiempo', que el nombre se debe a ”la matriarca de los Beriáin”. “Murió con 98 años dejando tras de sí una huella de cariño y de entrega espectacular. Todos le teníamos devoción, con todo el sentido del nombre, y a mí, por ser el periodista, me tocó escribir unas palabras. Noventa y tres metros es la distancia que hay entre la que era la puerta de su casa y el banco de la iglesia donde ella rezaba . No salía de ahí nunca. Jamás”, aseguro en 2017.

Acostumbrado a situaciones límite, Beriain no pudo aguantar los nervios cuando fue elegido para tirar el chupinazo de comienzos de las fiestas de la virgen de Jerusalén de Artajona en 2015 . “Me dijo que parecía mentira que esto le pusiera más nervioso que las cosas que ha vivido”, recuerda Erloz. “Es para no olvidar lo contento que estaba. Me confesó que era el día más feliz de su vida. Parecía que le habían dado el Pulitzer. Es que era así de campechano, un amante de las pequeñas cosas de la vida”, añade su amigo y profesor de la facultad Miguel Ángel Jimeno.

“Le di alas y se las cortaron”

La “extraordinaria” familia de Beriain y su apoyo incondicional fue fundamental para que este profesional desarrollara su carrera sin ataduras ni remordimientos a pesar de los peligros a los que se enfrentaba. “ Valoraba mucho que su mujer Rosaura no tratara de retenerle cuando se marchaba de viaje. Le hacía muy feliz. Cuando la conoció me contó que en vez de desanimarle preguntaba que es lo que necesitaba para ayudar a organizarlo”, afirma Codina.

Sin embargo la madre de David, Angelines, no podía ocultar sus miedos. Así se lo aseguró al alcalde Erloz cuando fue a darle el pésame."Me contó muy emocionada que hace poco le había pedido a su hijo que lo dejara, que con todo el reconociendo que tenía era hora de buscar algo más tranquilo. La respuesta de David fue ¡no me cortes las alas mamá, dámelas! Y eso es lo que he hecho”, me dijo “le di las alas para que otros se las cortaran en el otro lado del mundo”.