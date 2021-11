Asun Soriano: "La generación X tiene que dejar de mirarse el ombligo y tener en cuenta a mayores y jóvenes"

CEO de la empresa global de Comunicación y Posicionamiento Estratégico Atrevia, Soriano es coautora, junto a Iñaki Ortega, de 'De los Zeta a los Silver'

Asun Soriano (Madrid, 49 años) asegura que la generación X (los nacidos entre 1965 y 1981), "ahora en la pomada", se mira solo el ombligo. Se ha olvidado de los mayores y de los jóvenes, con el peligro que esto supone. "Por arriba y por abajo, hay dos generaciones muy importantes con alto riesgo de desconexión, de que se abra una brecha", asegura.

CEO de la empresa global de Comunicación y Posicionamiento Estratégico Atrevia, Soriano es coautora, junto a Iñaki Ortega, de 'De los Zeta a los Silver' (Plataforma Editorial), un libro que ahonda en el potencial de estas dos generaciones -de entre 27 a 11 años y de entre 55 a 75- como líderes de una transformación social y económica sin precedentes en la que ambas tendrán que trabajar juntas.

Pregunta. ¿Qué le hace pensar que los zeta y los silver tendrán que trabajar juntas si quieren ser los protagonistas de los cambios en el futuro?

Respuesta. Con el libro lo que intentamos es hacer una llamada a la integración intergeneracional. Nosotros somos un país muy rico, con muchos segmentos de edad. Los silver cada vez son más mayoritarios en nuestra pirámide demográfica. Pero tenemos una tendencia a tomar decisiones y a observar el mundo desde las generaciones del centro. Pero a su lado, por arriba y por abajo, hay dos generaciones muy importantes con alto riesgo de desconexión, de que se abra una brecha. Y el mensaje del libro es: ojo, señores, dejen de miarase el ombligo y miren a las generaciones de arriba y abajo, y trabajen juntas.

P. ¿Y en qué ámbitos deberían trabajar juntas?

R. Hay uno enormemente importante que es el del trabajo. Estamos expulsando a los mayores de la fuerza laboral y no poniéndoselo fácil a los más jóvenes. Tenemos que revisar cómo favorecer la integración de esta gente joven a las empresas y qué fórmulas hay para no expulsar a los mayores tan pronto de ellas. Otro elemento también importante es el diseño de esta nueva sociedad que estamos construyendo todos.

P. Hablamos, sin embargo, de dos generaciones con intereses contrapuestos. Por ejemplo, en las pensiones, unos están preocupados en que no les llegue, y otros, enfadados porque hay que pagarlas. O en la precariedad laboral de los más jóvenes frente a una generación perfectamente instalada que no quiere abandonar sus privilegios.

R. Hay un buen ejemplo de cohesión y muy ilustrativo del trabajo conjunto en esta pandemia en la que nos hemos digitalizado todos de manera radica. Los jóvenes han enseñado a los mayores a digitalizarse. Hoy tenemos una generación silver que consume en internet; la mitad tiene su banca oline; uno de cada tres acude recurrentemente a redes sociales. Esto es un fenómeno de integración tecnológica brutal y estamos seguros de que va a ver un efecto contagio de abajo a arriba. En el lado inverso, los mayores pueden ayudar a los jóvenes a incorporarse a ese mundo laboral, de ahí la necesidad del trabajo conjunto.

P. Ideológicamente, también son muy diferentes.

R. Sí, hay una inercia en politología muy habitual que dice que cuando cumples años te vuelves más conservador. Pero, fíjate, yo creo que el gran tema es precisamente el desafecto. El gran problema que se está viendo en el campo político es que los jóvenes no encuentran el modelo y desconectan. Ni siquiera es que se tenga una ideología más conservadora o más progresista sino que sientan que esto no les convence y desconecten. Oí a Iñaki Gabilondo el otro día decir que las generaciones hasta los Zeta tienen la democracia en lo más alto, porque lo han vivido personalmente o muy de cerca por sus padres o abuelos. Por lo tanto, la democracia es el fin. Para estos chicos la democracia es solo el medio para conseguir algo. Y si ese algo no les da retorno, y viven en precario y no tienen trabajo, van a cuestionar también la democracia. Y nos podemos remitir a lo que está pasando en muchos lugares del mundo, de revoluciones sociales por el desafecto. El problema transciende de lo ideológico y tiene que ver con que les integremos en el modelo que queremos.

P. Defienden en el libro que los Zeta son irreverentes y los silver se caracterizan por su resiliencia.

R. De los Zeta tenemos que aprender que son una generación activista, que quiere cambiar las cosas, nada resignada, y esto es un efecto contagio. Pero por otro lado, es una generación irreverente, que ha nacido buscando todo en internet, y que no necesita para nada a los mayores, con el peligro de hacer tierra quemada de todo, pensando que todo lo pueden encontrar en las redes y que no necesitan que se lo enseñen. Lo que es un error porque hay que aprender de las generaciones anteriores y de su resiliencia.

P. Sostenéis que la pandemia ha desplazado a estas dos generaciones a favor de las generaciones centrales.

R. La pandemia ha acelerado la toma de decisiones y la exclusión de unas generaciones que no nos beneficia a nadie. El año pasado, muchísimas becas de las empresas se cancelaron porque los chicos y las chicas no podían estar aprendiendo en las empresas. Se cerró de cuajo una manera muy buena e interesante de acceder al mundo laboral. En el lado de los mayores, lo mismo. Está habiendo grandes reestructuraciones en las compañías, y en esas grandes transformaciones está saliendo muchísima gente mayor de las organizaciones, muchas prejubilaciones. La pandemia ha sido una guinda dramática a una situación de cambio que expulsa a los mayores y que no deja entrar a los más jóvenes.

P. Hablan del uso masivo de los Zeta de las redes sociales pero concluyen que es la generación con mayor acceso a la información de la historia pero no necesariamente la mejor informada.

R. Es una generación sobreinformada, pero ya sabemos que la cantidad no es sinónimo de cantidad. La clave es que sean capaces de generar el criterio para diferenciar qué información es buena y cuál no y que tengan capacidad de detectar cuándo una información no es veraz o es una campaña de manipulación. Uno de los grandes dramas de este momento son las fake news que permiten las redes sociales, el anonimato o los perfiles falsos de crear historias que no tienen ninguna veracidad. Ahí el papel de los medios y de las referencias de los libros son fundamentales. En nuestro libro recogemos un estudio que hemos hecho con Intermón, donde los propios jóvenes reconocen que están un poco inquietos con toda la información que tienen y si esta es veraz o no. Es un desafío para ellos, el criterio de la selección cuando estás rodeado de información por todas partes.

P. Los Zeta desconfían de la actual educación superior por su falta de pragmatismo.

R. Estamos en un cambio de paradigma, es decir, cuando una generación no se reconoce en la anterior. La tecnología va a cambiar todo: la vida, los hábitos de consumo, la sociedad. Ellos tienen la certeza de que los trabajos del futuro no van a tener nada que ver con los de ahora y la formación que reciben es muy parecida a la de los millennials o a la de los X. Tienen, por tanto, una desmotivación enorme por el sistema educativo porque ven de una manera nítida que se les están enseñando metodologías y técnicas que no son aplicables en su vida. Son enormemente críticos y, seguramente, tienen razón.

P. Son, en cambio, una generación inclinada más que otras a emprender sus propios negocios.

R. Esto tiene que ver con esa vocación de empuje, de cambio, que tienen. Hay una altísima tasa de jóvenes Zeta que quieren ser emprendedores. Las sociedades necesitamos emprendedores, lo que tenemos es que crear el espacio para ayudarles a que esto suceda.

P. En cuanto a los silver, disponen de más de la mitad de la renta y protagonizan más del 50% de todo el consumo. ¿Qué poder les da esto?

R. Un poder formidable de que se esté gestando una economía de las canas, como decimos en el libro. Es una generación con alto poder adquisitivo, que quiere cuidarse, que quiere viajar, que quiere ir a restaurantes, que compra tecnología y que hasta le gusta ligar por internet. Es la gran paradoja económica. Tenemos un segmento de edad que va a ser cada vez mayor y las empresas tienen que hacer el reto de pensar y hacer productos y servicios para ellos, porque va a ser una fuerza económica formidable.

P. ¿Y qué pasa entonces con la generación X? ¿Cuál debe ser su papel?