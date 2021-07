La Audiencia de Valencia anula la condena a un hombre por "ocultar" a su mujer una relación homosexual previa

El propio Vilalta ha anunciado la noticia en redes. "La Audiencia de Valencia ha revocado la STCA del Juzgado número 9, declarando la revocación de la sentencia y que no cabe la nulidad ni la indemnización. Me siento con una sensación de paz, justicia y felicidad. Mil gracias a todos vuestros apoyos", ha avanzado en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la sala entiende que el material probatorio es "escaso", ya que tiene dudas sobre el testimonio prestado por el principal testigo, una supuesta expareja del apelante. Pero, además, apunta que "la ocultación de prácticas homosexuales sin más, como dice la sentencia de instancia, no debe determinar per se la nulidad el matrimonio". "No se ha probado si por supuestamente haber realizado prácticas homosexuales antes del matrimonio y haberlas ocultado ello ya imposibilita al apelante a cumplir los fines esenciales buscados en el mismo por la apelada", concluye.

"Me siento, no victorioso, sino repuesto en mi derecho y honor. Tengo la plena sensación de haber recibido una sentencia que hace justicia, lo que me hace sentir feliz, que no eufórico, que me devuelve al momento previo que recibí la demanda por homosexual (en un proceso que ha obviado la bisexualidad y niega que la identidad sexual es evolutiva, castigando unas prácticas frente a otras)", asevera en un comunicado.