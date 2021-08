Los Bancos del Tiempo: cuando el tiempo de tu vida es la mejor moneda

¿Imaginas una economía sin dinero? Puede sonar difícil, pero es posible. Julio Gisbert, en su comunidad, ofrece llevar a personas impedidas adonde sea: recados, citas médicas, visita de familiares, etcétera. También puede ayudar a crear blogs. Si un vecino desea recibir dos horas de clase a la semana para abrises un portal, Julio recibirá esos minutos en una cartilla . Con ella, podrá contratar otras dos horas de clase de inglés. No es de extrañar: pertenece a un Banco de Tiempo. En concreto al de A2 Manos de Madrid .

Uno de las posibilidades que ofrecen estas iniciativas es optimizar los recursos de una comunidad que, por desconocimiento u otras causas, todavía no ha podido ponerse en contacto. También es una manera de dignificar aquellas tareas que habitualmente no se tienen tan en cuenta. María Nieves, por ejemplo, escapa de asemejar esta actividad con un voluntariado: “Los voluntariados son altruistas, y están muy bien también. Nosotros queremos que las personas mantengan un contacto activo con unas ganancias tangibles , en este caso en minutos”.

Este tipo de proyectos sociales son, además, una manera de crear redes sociales naturales entre vecinos y puede ayudar a personas extranjeras a integrarse en una sociedad local. Julio reconoce que los Bancos de Tiempo no están pensados para sustituir el mercado regular: “Los Bancos de Tiempo no están pensados para suplir al mundo profesional. El nuestro ofrece varios servicios que algunas personas no pueden permitirse económicamente, como clases de inglés”.