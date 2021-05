Benifairó de la Valldigna, el pueblo que ha triplicado su riqueza en un año sin que nadie sepa la causa

Es el tema principal de conversación en los últimos días en Benifairó de la Valldigna. Un pequeño pueblo valenciano de 1.500 habitantes , que de un año a otro se ha convertido en la localidad con la renta per cápita por habitante más alta de la Comunidad Valenciana y una de las primeras de España .

La noticia llegó directamente al ayuntamiento . “Desde el Instituto Nacional de Estadística nos llamaron y nos comunicaron que la renta per cápita se había multiplicado casi por tres. No dieron ninguna explicación, solo la información. Nos quedamos de piedra ”, explica una funcionaria.

La noticia corrió como la pólvora entre los vecinos habitantes de Benifairó , que no dejan de preguntarse, qué es lo que ha motivado que súbitamente se hayan convertido en un pueblo rico.

Un premio de la lotería o una herencia millonaria son algunas de las teorías que empezaron a circular . “Aquí nos conocemos todos y no hemos visto nada que se salga de lo normal, si alguien ha recibido mucho dinero lo tiene escondido”, cuenta la dependienta de la panadería del pueblo.

Lo único seguro, es que el sorprendente incremento de la renta per cápita no se ha repartido entre todos los habitantes del municipio. “Con toda la crisis estamos incluso peor que antes, hay gente que lo está pasando mal y como puedes ver no vamos todos con un Mercedes”, ironiza la propietaria de un negocio local.