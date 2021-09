Se busca hogar para Lilú, la gatita paralítica que fue abandonada en Córdoba

Se llama Lilú y no tiene ni dos meses, pero si pudiera hablar contaría lo dura que está siendo su vida. Nació paralítica y seguramente por eso fue abandonada. La encontró un alumno del Colegio Británico de Córdoba detrás de un contenedor de basura del centro. "Estaba temblando y muy agobiada. Me di cuenta enseguida de que las patitas no le funcionaban, primero pensé que igual la habían atropellado o algo así, así que la enrollé en una camiseta vieja del colegio y busqué algo que darle de comer porque estaba hambrienta", cuenta a NIUS Silvia Vetancourt, gerente de la escuela. "Lloraba mucho, solo se calmaba si me la ponía en el regazo, así que ahí la tuve hasta que vinieron a buscarla para llevarla al veterinario", relata.