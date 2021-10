Buscando a Nara: decenas de mascotas están desaparecidas en La Palma tras la erupción del volcán

Todo ocurrió el primer día. “¡Corre ya explotó, coge a mi niño!” gritó a su marido para que fuera a por su nieto de tres años. Entonces no sabían nada; no sabían que nunca más volverían, que su casa sería de las primeras en ser devoradas por la lava y que aquello no era un desalojo... era una despedida en toda regla.