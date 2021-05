Carlos y Román no tienen "nada que celebrar" el Día de la Madre: "Es muy duro cuando la tuya se suicidó"

Reclaman un número contra el suicidio y una mayor atención a la salud mental tras el suicidio de sus madres

3.600 personas se quitan la vida en España, diez cada día, por lo que exigen soluciones: "No podemos esperar más"

Piden "inundar" el Ministerio de Sanidad enviando cartas a Darias este 2 de mayo: "Que no les quede otra que escucharnos"

Carlos Pérez no tiene "nada que celebrar" este 2 de mayo. El de este 2021 es el primer Día de la Madre que pasa sin la suya: Laura decidió quitarse la vida hace medio año por culpa de una "lacra que tiene que parar". Desde entonces, libra una batalla para visibilizar el tabú del suicidio y ha decidido aprovechar la fecha para reclamar un número contra el suicidio y una mayor atención a la salud mental amparándose en su testimonio: "El Día de la Madre es muy duro cuando la tuya se suicidó".

Para Román Reyes, huérfano por la pérdida de su madre en noviembre de 2019, también será el primer Día de la Madre sin la suya. Ambos se han unido para pedir este domingo "enviar cientos de cartas" a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y "que reaccione" a las cifras.

El número de víctimas de suicidios triplica al de los accidentes de tráfico: diez personas se suicidan en España cada día, 3.600 al año. "Nuestras madres entre ellas", lamentan Carlos y Román, que añaden: "No podemos esperar más".

Evitables

De hecho, tan solo unos días después de que la suya pusiera fin a su vida en noviembre de 2019, Román empezó una campaña con la que ha recogido 300.000 firmas que le han llevado a ser recibido por el exministro de Sanidad, Salvador Illa; se las entregó junto a 700.000 firmas más de otros impulsores.

“Vivo en una pesadilla diaria de la que no puedo salir desde que mi madre decidió acabar con su vida tirándose desde la sexta planta del piso en el que vivía”, relata en su petición.

Román cree que su muerte era perfectamente evitable. También lo cree Carlos, cuya familia hacía turnos para no dejar sola a Laura porque sabían que "en algún momento ocurriría" lo que más temían. "Mi madre se quitó la vida con 46 años en poco más de una hora que se quedó sola, se ahorcó con una sábana desde la ventana. Lo sabíamos. Lo intentamos parar. No pudimos evitarlo", explicó Carlos, de 27 años, a NIUS en enero.

Meses después, hay un grito de desesperación en forma de hallazgo que no logra quitarse de la cabeza. "Entre las páginas de un libro, encontré una carta suya que decía "Yo solo quiero vivir". No puedo explicar el desgarro que sentí. Volver a ver su letra, saber que quería seguir viviendo y saber que ahora está muerta, que no la voy a volver a ver", explica, recordando su infancia: "Llevaba 20 años con ansiedad, nerviosa, aunque sin un diagnóstico claro... desde pequeño recuerdo verla medicarse en la cocina, pero esa droga hace que deje de ser tu madre y es muy triste que me haya dado cuenta ahora".

Sin nada que celebrar, pero con un homenaje

Con tan trágica historia, Carlos tomó el testigo de Román y comenzó una nueva petición para pedir la creación y difusión de un teléfono corto, público y gratuito para la prevención del suicidio: "Debe ser único para todas las comunidades, como el 016 contra el maltrato, pero contra el suicidio". 90.000 personas respaldan ya su iniciativa. "No es mala suerte, no, tampoco es azar, hubo avisos, se podía hacer algo y no se hizo", prosigue, recordando a Laura, con quien tenía una relación "perfecta".

La suya es una lucha contra el tabú derivado del miedo al conocido como 'efecto repetición', la idea según la cual hablar de suicidios fomenta su práctica. No obstante, Carlos y Román lo cuestionan tras su experiencia: "Se tiene que hablar de ello en televisión, que la gente sepa que puede pedir ayuda, estoy convencido que hablarlo es la forma de combatirlo, además de que el Estado ofrezca los recursos necesarios para ello", incide el hijo de Laura.