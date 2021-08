Carolina Durante homenajea a Messi con “10”, su nueva canción

"Rara vez las cosas son para siempre y, cuando dices que te vas, es que ya te has ido ", dice el comienzo del single que adelantaba la despedida del hasta ahora número 10 del Barça. Una intuición muy certera la de este grupo ya que la canción lleva grabada desde finales de 2020.

Calamaro y Manu Chao con Maradona, Oasis y su devoción por el Manchester City o New Order con su tema "World in Motion" para el Mundial de Italia 90 son otros ejemplos de unión entre fútbol y música, uno de los objetivos de la banda madrileña para sustituir al "maldito lolololo", añade la nota.

El Barcelona confirmó el pasado 5 agosto en un comunicado que Lionel Messi no continuaba en el equipo la próxima temporada. El astro argentino, y mejor jugador de la historia del conjunto blaugrana, deja así el club de su vida tras conquistar 35 títulos, entre los que cabe mencionar diez de La Liga, cuatro de La Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey.

El nuevo contrato, según el club, no se formalizó "debido a obstáculos económicos y estructurales" . Finalmente, el ya excapitán del FC Barcelona ha firmado el nuevo contrato con el que percibirá 120 millones de euros netos por dos temporadas en el conjunto parisino y llevará en su camiseta el número 30 con el que debutó en el Barça.

Rara vez las cosas son para siempre Y cuando dices que te vas es que ya te has ido Se avecina un gran cambio, yo lo entiendo Seguiré celebrando tus goles en otro equipo

Yo no te olvidaré, yo no te olvidaré jamás X2

Oh mi capitán, mi protegido

Al que te llama traidor lo quemó vivo

Oh mi capitán, lo que tú has sido

Seguiré celebrando tus goles en otro equipo