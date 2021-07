Llega la 'caseta cuba': sorpresa en Cádiz por el escenario móvil del Ayuntamiento de San Fernando

La idea era un escenario móvil para llevar la feria de San Fernando, imposible de celebrar con normalidad por la pandemia, a las calles y plazas de la ciudad. A bordo, pequeños espectáculos y conciertos para que los isleños no tuvieran que desplazarse a un único punto, y evitar así concentraciones en una determinada zona. El ayuntamiento contrató a una empresa, la empresa contrató el camión para celebrarlos y allá que se fueron ayer, martes y trece, a empezar un recorrido musical por la ciudad , que debía concluir el próximo domingo.

"A mí me contratan como transportista. Yo ahí no tengo nada que ver ni de decorado, ni de nada. Yo simplemente llevo el camión donde me dicen y llevo sólo el vehículo", cuenta a NIUS por teléfono."Yo mismo le dije a ellos, digo, poned unos abanicos, una mesita de feria, pero claro ahí el que manda es el que manda".