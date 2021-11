Más de un centenar de niños de Almería llevan dos semanas sin poder asistir a su colegio por peligro de derrumbe del edificio

Eso tenía que haber ocurrido el viernes pasado. Diez días después los niños siguen sin poder asistir a clases presenciales y algunos no pueden ni conectarse a la educación on line en casa debido a la brecha digital. "Si yo tengo que dejar a mis hijos en casa de los abuelos que viven en un cortijo en mitad del campo donde no hay internet, no me sirve de nada que desde la Junta de Andalucía me ofrezcan un portátil", denuncia Jesús García, presidente del AMPA del CEIP San Valentín, quien explica así a NIUS Diario que los recursos aportados por Educación no cubren las necesidades de enseñanza de algunos alumnos.