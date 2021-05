Chulapos, indignados y colchoneros ponen en alerta a Madrid en el primer fin de semana sin estado de alarma

Operativo de San Isidro

El despliegue de Policía Nacional comenzó el jueves e irá 'in crescendo' sobre todo, hoy Día de San Isidro. "Pondremos todo de nuestra parte pero los madrileños tienen que poner de su parte también, a través de la responsabilidad y la prudencia. Quiero hacer un llamamiento a ellos, porque estamos casi rozando el final del túnel y no podemos dar pasos atrás. No se pueden producir pasos atrás cuando estamos tocando con los dedos la normalidad gracias a vacunación", indicó González.