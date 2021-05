Cientos de mayores piden con una 'sentada' que se reabran sus centros: "Esto nos está matando en vida"

Han organizado protestas a las puertas de diferentes centros de mayores de Madrid

No entienden por qué, si están vacunados, no pueden volver a sus actividades

Según han informado a NIUS fuentes del Ayuntamiento, la reapertura depende de lo que dicten las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid

Sentados en sillas plegables "porque ya tenemos una edad", han protestado cientos de mayores del barrio madrileño de Carabanchel para pedir que se reabran sus centros de actividades. "No entendemos por qué siguen cerrados a cal y canto, no solo en este barrio, en todo Madrid, y en gran parte del país", denuncia Marisa. "Los mayores ya estamos vacunados. Necesitamos recuperar nuestras rutinas, nuestros hobbies, necesitamos socializar", reclama.

Marisa tiene 71 años y hasta que llegó la pandemia iba dos veces por semana a hacer gimnasia al Centro de Mayores Francisco de Goya. "Me ayudaba mucho para mi salud física, pero también psicológica, porque no se trata solo de la actividad que haces, sino de poder reunirte con gente, hablar, relacionarte...", explica. "Nos han arrebatado mucho. La gente mayor estamos cada vez peor, metidos en casa, aislados, solos".

Lo mismo opina Sonsoles, de 72 años, que también ha acudido a la protesta de este martes. "Para mi el centro de mayores era como mi segunda casa, para todos lo era, y ver cerradas sus puertas un día tras otro es duro", reconoce. "Ver a tus antiguos compañeros solos en los parques o deambulando por la calles, o en el peor de los casos ni verlos porque no salen, es difícil de digerir", apunta. "Estamos en contacto con los centros de salud del distrito y nos han contado que están apareciendo patologías nuevas en gente que antes no las tenía, depresiones, empeoramiento de la salud porque abandonan la medicación... se están perdiendo muchas facultades. Los mayores estamos teniendo un bajón muy fuerte, por eso es urgente que se reabran los centros de la tercera edad".

Las protestas se han celebrado a las puertas de todos los centros de mayores de Carabanchel. En sus manos los manifestantes senior, han portado carteles donde han escrito sus demandas. En ellos se podía leer: "Necesito hacer gimnasia", "Las manualidades me estimulan", "Yo tocaba las castañuelas", "Quiero volver a mis clases de memoria" o "Necesito socializar".

"A mi el coronavirus me ha robado cuatro años de vida", reconoce Socorro, desde las puertas de otro de los centros de mayores del distrito, el Tierno Galván. "Desde que nos han cortado todas las actividades es como si me hubieran robado tiempo, calidad de vida", denuncia. "Echo de menos todo, la convivencia que teníamos entre todos los socios, mis clases de sevillanas, el comedor, porque aunque ahora nos traen la comida a domicilio no tiene nada que ver. A la gente nos gustaba venir aquí por el ambiente, que hablas con uno, con otro, esa falta es lo que más nos está costando superar a los que ya tenemos una edad", confiesa.

"Yo llevo diez años en este centro de mayores y he hecho de todo. Pintura, yoga, punto, he estudiado historia del arte y hasta informática", dice Carmen, "A mis 76 años me ha permitido seguir conectada al mundo, seguir viva". Mientras lo cuenta está agarrada a una pancarta en la que ha escrito la soledad también enferma. "Este último año ha sido muy duro para todos, pero los mayores ya no podemos más".

"Lo peor es que nadie les explica por qué no reabren estos centros", espeta Teresa, que aunque tiene 52 años ha acudido a manifestarse en solidaridad con los más mayores. "Mi tía, mis vecinos, eran asiduos de varios centros de mayores del barrio y he visto como desde que los han cerrado se han ido apagando", lamenta.

"Es incomprensible que no se reabran", insiste Pedro Casas, presidente de la Asociación de Vecinos de Carabanchel- Alto, también presente en la sentada de los mayores. "Han abierto centros culturales, bares, teatros, restaurantes... todo menos los centros de mayores", explica. "Tiene poco sentido, cuando son los mayores el colectivo que más vacunado está. Entendemos que se deben cumplir las medidas preventivas sanitarias necesarias pero no tiene justificación alguna mantenerlos cerrados", insiste. "Además, los mayores son el colectivo posiblemente más concienciado, porque ha visto de cerca el bichito, ha sentido muy cerca la muerte, y son los más concienciados para evitar contagios no deseados. Por eso no tiene explicación alguna que no los abran".

El Ayuntamiento: "No depende de nosotros, sino de la Comunidad de Madrid"

"Es cierto que estos centros de mayores son de competencia municipal, pero su reapertura, en una situación de pandemia, está condicionada a lo que dicten las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid", aseguran a NIUS fuentes del Área de Familias del Ayuntamiento de la capital.

"El Consistorio lleva tiempo reuniéndose con la Comunidad para evaluar la posibilidad de reabrir estos centros. Apostamos por la reapertura con total seguridad, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias", explican. "Según nos han transmitido en la Comunidad depende mucho del avance de la vacunación, que sea completa en todas las personas mayores de 65 años, y de la evolución del virus", añaden desde el Ayuntamiento.

La reapertura no tiene fecha, pero desde el consistorio nos avanzan que se van a reabrir algunos servicios individuales en breve, tales como los de podología o peluquería, en la mayoría de los centros de la capital. "Es muy buena noticia", asegura Ángel, de 82 años, yo tengo los pies muy mal y en casa solo me hago unos destrozos enormes, luego me duele al andar y no salgo, y eso me aisla todavía más", relata, "pero no es suficiente, necesitamos que pongan en marcha el resto de actividades".