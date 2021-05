La suspensión del Rocío no evita que cientos de peregrinos acudan a la aldea almonteña

A pesar de que, por segundo año consecutivo, no habrá romería en El Rocío, se espera la llegada de cientos de personas a la aldea almonteña y a la localidad de Almonte , con motivo de la celebración de la festividad de Pentecostés. Por ello, durante este fin de semana y hasta las ocho de la tarde del próximo lunes, se mantendrá activo el Plan de Emergencias Municipal , con el que se quiere garantizar la seguridad de aquellos que acudan en estos días a la zona.

Durante este sábado no han parado de llegar visitantes a Almonte. En la parroquia de la Asunción, se encuentra desde la semana pasada, la Virgen del Rocío. Por ello, José Miguel Saavedra, de la Hermandad Matriz de Almonte, ha querido incidir, una vez más, que "ha acabado el estado de alarma pero no la pandemia, la virgen va a estar aquí y todo el mundo va a poder verla de manera escalonada". Recordando que "sigue siendo un domingo diferente, no estamos celebrando la romería, estamos celebrando Pentecostés".