Por cierre de negocio, se venden ataúdes a 90 euros

Desde los ataúdes hasta el coche fúnebre, ha puesto a la venta todo su material para recuperar las pérdidas

Se venden ataúdes, a estrenar, 90 euros la unidad. Detrás de la oferta está Juan, no quiere dar más señas sobre su identidad, pero ha sido el apoderado único de una funeraria que abrió durante la pandemia y se fue a la quiebra. El año con más muertes en España, solo ha organizado 12 entierros dentro del cementerio, pero no ha hecho ni un solo servicio funerario fuera, que es lo que deja beneficios. "El coche fúnebre solo lo arranqué para probarlo antes de comprarlo", dice Juan... y le costó casi 5.000 euros. Ahora le ofrecen por él 300. "Si me das 500 euros, te lo vendo ahora mismo", nos propone Juan en medio de la entrevista. Vendiendo todo lo que le queda del proyecto intenta recuperar parte de lo que ha perdido. "Habré invertido unos 80.000 euros entre ahorros, un préstamo y algo de ayuda", se refiere a 10.000 euros que le dejó un amigo y que ahora también tiene que devolver.

Su anuncio en una página web no ha pasado desapercibido. "Por cese del negocio ofrezco ataúdes y otros materiales funerarios nuevos a precio de ocasión." Los hay de diferentes tamaños y se venden en lote o sueltos, a 90 euros la unidad. En total tiene cien ataúdes. 34 de ellos se los ha comprado una empresa del sector de Castellón y el resto posiblemente vayan para la misma zona. Ha vendido hasta el carro nunca usado para trasladar los cuerpos. "Me costó casi 4.000 euros", explica Juan. No le ha sacado ni la mitad. "El coche fúnebre sigue sin venderse", insiste Juan, que también lo nombra en su anuncio: "Seat Toledo fúnebre recién revisado, con neumáticos". Calcula que el lote total rondará los 25.000 euros y lo vende por menos de 10.000.

"Aposté todo al 13 rojo y salió el 29 negro", así resume su apuesta. Y eso que empezó ganando. Consiguió una licencia de enterramiento y destino final al ganar el concurso de un ayuntamiento para los entierros de su cementerio. Con esa licencia podía dar servicio funerario en toda Europa. Era verano de 2020. Él nunca antes había tenido contacto con el sector funerario, pero se decidió a arriesgar cuando le pidió ayuda un antiguo compañero con el que ya había hecho negocios tiempo atrás. La sociedad entre los dos no funcionó... la relación tampoco, y lo que debió convertirse en un negocio próspero acabó siendo una pesadilla de pérdidas y problemas.